Курц видит Россию за столом переговоров в нормандском формате

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к правительству Российской Федерации с просьбой вернутся за вернуться за стол переговоров в нормандском формате для решения ситуации на Донбассе. Об этом он заявил по результатам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
Немецкий политик утверждает, что ситуацию на Донбассе возможно найти только за столом переговоров и подчеркнул, что никогда не будет военного решения этого вопроса.
Также Курц рассказал, что во время переговоров с Порошенко обсуждался вопрос мирного решение этой ситуации. Решение возможно найти только за столом переговоров.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов для денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который был заключен в 1997 году.