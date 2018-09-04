Командующий ВМС Украины встретился с турецким коллегой

Турецкие военные приехали в Украину с целью поддержания военного диалога и обсуждения актуальных вопросов региональной безопасности, развития сотрудничества в Черноморском регионе, определение приоритетных направлений двустороннего военного сотрудничества.

Также, была проведена встреча командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко с командующим ВМС Турецкой Республики адмиралом Аднаном Озбалом.

Кроме того, турецкая делегация планирует посетить фрегат "Гетман Сагайдачный", малые бронированные артиллерийские катера и Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Польши Дуда отправится на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. В канцелярии польского президента отметили, что встреча между лидерами стран пройдет в формате тет-а-тет.