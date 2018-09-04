Климкин предлагает увеличить военное присутствие Украины в Азовском море

Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

По словам главы МИДа, кроме военного присутствия Украина еще и должна выиграть суд о нарушении Россией морского права.

Украина может эффективно противостоять агрессии РФ в Азовском море благодаря поддержке международных партнеров и юридической борьбе в судах.

Министр добавил, что в данное время у Украины есть арбитражный иск в рамках Конвенции по морскому праву. В отношении и России – юридическое определение, а главное, что Россия должна потом все возместить Украине.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин глубоко убежден, что все усилия по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова проходят очень тяжело из-за того, что Российская Федерация "не ценит человеческую жизнь".