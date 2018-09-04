10:56 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202790:nastya

Климкин предлагает увеличить военное присутствие Украины в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на увеличении военного присутствия в акватории Азовского моря, чтобы эффективно противостоять России.

Климкин предлагает увеличить военное присутствие Украины в Азовском море

Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

По словам главы МИДа, кроме военного присутствия Украина еще и должна выиграть суд о нарушении Россией морского права.

Украина может эффективно противостоять агрессии РФ в Азовском море благодаря поддержке международных партнеров и юридической борьбе в судах.

Министр добавил, что в данное время у Украины есть арбитражный иск в рамках Конвенции по морскому праву. В отношении и России – юридическое определение, а главное, что Россия должна потом все возместить Украине.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин глубоко убежден, что все усилия по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова проходят очень тяжело из-за того, что Российская Федерация "не ценит человеческую жизнь".


Поделиться
Читайте также:
 
Станция метро "Политехнический институт" работает в обычном режиме "Газпром" начинает строительство морской части газопровода "Северный поток-2" Парламент обнародовал текст изменений в Конституцию Цуренко будет выступать в 1/4 финала US Open
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив