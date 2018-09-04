Гройсман призвал депутатские фракции к конструктивному сотрудничеству

Глава правительства выразил надежду на диалог при формировании повестки дня по экономическим законам и при принятии Государственного бюджета на 2019 год. Как пояснил накануне в понедельник, 3 сентября, во время встречи с лидерами фракций и групп парламента в администрации президента Украины премьер, избирательная кампания, и президентская и парламентская в следующем году, будет влиять на принятие решений.

Но нужно понимать, что жизнь выборами не заканчивается, а она только продолжается, - сказал Гройсман, отметив важность урегулирования вопроса цены на газ. Я понимаю, что это чувствительный вопрос для украинских граждан, и на этом, возможно, будут формировать какую-то политическую игру, - добавил он.

Премьер также подчеркнул, что если Украина не выполнит взятые на себя обязательства, она не сможет обслуживать свои внешние долги.

Кроме того, он выразил поддержку президентскому проекту конституционных изменений о стремлении Украины в ЕС и НАТО, пояснив, что необходимо урегулировать вопрос, который касается украинского Крыма, сделать невозможным какое либо пребывание российского флота на законодательном уровне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, руководителей депутатских фракций и групп с президентом Украины глава фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заверил, что на внесение изменений в Конституцию в части закрепления евроатлантической интеграции Украины в парламенте уже собрано более 300 голосов.