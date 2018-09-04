11:54 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Генпрокуратура получила разрешение на расследование в отношении Азарова

Суд дал разрешение на специальное заочное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Генпрокуратура получила разрешение на расследование в отношении Азарова

По словам Луценко, есть разрешение на получение специального досудебного расследование в отношении Азарова, который подозревается в завладении в соучастии с другими участниками преступной организации Януковича.

Позднее пресс-службы Генпрокуратуры уточнила, что следственный судья Печерского райсуда Киева 3 сентября удовлетворил ходатайство группы прокуроров департамента международно-правового сотрудничества и предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования.

Азаров подозревается в завладении с другими участниками преступной организации Януковича принадлежащим ПАО "Укргазвыдобування" и ПАО "Укрнафта" сжиженным газом на сумму 2,2 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-беглец Николай Азаров окончательно не смог восстановить себе через суд выплаты украинской пенсии. Верховный суд 21 июня не удовлетворил иск экс-чиновника. Азаров оспаривал действия Пенсионного фонда о прекращении выплаты ему пенсии.


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