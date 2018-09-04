Депутаты с седьмой попытки приняли повестку дня на неделю

За принятие повестки дня проголосовал 241 депутат. До этого глава парламента Андрей Парубий шесть раз ставил на голосование вопрос.

За этот вопрос проголосовали лишь 176, 194, 206, 219, 214 и 217 парламентариев при 226 минимально необходимых. При этом Парубий отметил, что это не вопрос политики, а вопрос дисциплины народных депутатов.

Таким образом, в соответствии с повесткой дня на сегодня, Рада должна рассмотреть во втором чтении проект закона "Об управлении объектами государственной собственности" и еще ряд законопроектов, касающихся интеллектуальной собственности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 сентября спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл первое пленарное заседание девятой сессии парламента. В зале зарегистрировались 375 народных депутатов.