13:54 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202817:nastya

Депутаты принесли в Раду портрет кума Путина и почтили Стуса - ФОТО

Сегодня четвертого сентября в Верховной Раде во время заседания почтили минутой молчания украинского диссидента Василия Стуса. Ряд нардепов вышли к трибуне парламента с плакатами.

Депутаты принесли в Раду портрет кума Путина и почтили Стуса - ФОТО

Как сообщают украинские СМИ, на одном из плакатов был изображен Василий Стус и карикатура его адвоката, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Медведчук нарисован за решеткой. Над ним надпись "Стус ждет".

Уже на втором баннере под надписью "Лицо реванша" - фотографии Путина, олигархов Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова, нардепов из "Опозиционного блока" Сергея Левочкина и Вадима Новинского.

Возле плакатов стояли нардепы от "Блока Петра Порошенка", "Народного фронта" и внефракционные.

Стоит добавить, что сегодня исполняется 33 года со дня смерти великого украинского патриота, диссидента, поэта Василия Стуса. Который погиб в советских, российских концлагерях за то, что говорил правду, не торговал совестью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов.


Поделиться
Читайте также:
 
"Нафтогаз" рассчитывает поучать от "Газпрому" 100 миллионов долларов пени Курц пообещал предоставит от Австрии миллион евро помощи для Донбасса Эффективны ли санкции в отношении России? Эффективны ли санкции в отношении России?
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив