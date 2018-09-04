Депутаты принесли в Раду портрет кума Путина и почтили Стуса - ФОТО

Как сообщают украинские СМИ, на одном из плакатов был изображен Василий Стус и карикатура его адвоката, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Медведчук нарисован за решеткой. Над ним надпись "Стус ждет".

Уже на втором баннере под надписью "Лицо реванша" - фотографии Путина, олигархов Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова, нардепов из "Опозиционного блока" Сергея Левочкина и Вадима Новинского.

Возле плакатов стояли нардепы от "Блока Петра Порошенка", "Народного фронта" и внефракционные.

Стоит добавить, что сегодня исполняется 33 года со дня смерти великого украинского патриота, диссидента, поэта Василия Стуса. Который погиб в советских, российских концлагерях за то, что говорил правду, не торговал совестью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов.