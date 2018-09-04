Австрия является надежным партнером Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его государство заинтересовано в отношениях с Австрией. В первую очередь, как в надежном политическом, так и экономическом партнере.
Соответствующее заявление он сделал после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.
Отметим, что глава украинского государства выразил огромную благодарность за твердую и надежную поддержку Украины, в принятии решений по санкциям, поддержку резолюций. Вместе стем Петр Порошенко подчеркнул, что Австрия является надежным партнером Украины.
"Мы хотели бы видеть Австрию государством, которое помогает Украине двигаться в направлении возвращения нашей страны в семью европейских народов", - отметил Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с сегодняшнего дня Австрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза. Передачи вымпела проходила в торжественной церемонии, в которой приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент ЕС Дональд Туск.