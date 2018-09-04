Австрия является надежным партнером Украины, - Порошенко

Соответствующее заявление он сделал после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

Отметим, что глава украинского государства выразил огромную благодарность за твердую и надежную поддержку Украины, в принятии решений по санкциям, поддержку резолюций. Вместе стем Петр Порошенко подчеркнул, что Австрия является надежным партнером Украины.

"Мы хотели бы видеть Австрию государством, которое помогает Украине двигаться в направлении возвращения нашей страны в семью европейских народов", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с сегодняшнего дня Австрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза. Передачи вымпела проходила в торжественной церемонии, в которой приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент ЕС Дональд Туск.