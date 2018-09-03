02:00 03.09.2018 | Политика | Новости
100202693:Polishuk

Власти Ливии ввели режим ЧС из-за столкновений

В ливийской столице Триполи ввели режим чрезвычайного положения.

Власти Ливии ввели режим ЧС из-за столкновений

Такая ситуация сложилась в городе из-за непрекращающихся столкновений. Как сообщает в воскресенье, 2 сентября, телеканал Al Hadath, ссылаясь на решение президентского совета,

столкновения с применением ракет между противоборствующими группами продолжаются в ливийской столице с 27 августа.

Стороны ведут бои с применением неконтролируемого огня и тяжелых вооружений в жилых районах столицы. По последним данным министерства здравоохранения страны, в результате стычек погибли 39 человек. По информации ведомства, большинство погибших - мирные жители.

Единственный аэропорт ливийской столицы 31 августа приостановил работу. Все рейсы были отменены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ливийский суд приговорил к смертной казни 45 человек за расстрел демонстрантов в 2011 году во время протестов в Триполи.

Согласно сообщению, 45 фигурантов дела относительно открытия огня по демонтстрантам, которые вышли в столице страны на митинг против Муаммара Каддафи, осужденные к смертной казни, еще 54 получили по пять лет заключения, другие 22 подсудимых были оправданы.


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция в Николаевской области задержала подозреваемого в убийстве ученого Шитюка - ФОТО Мэй не намерена идти на уступки в вопросе Brexit За день на Донбассе ранены пятеро украинских военных На Закарпатье произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив