Власти Ливии ввели режим ЧС из-за столкновений

Такая ситуация сложилась в городе из-за непрекращающихся столкновений. Как сообщает в воскресенье, 2 сентября, телеканал Al Hadath, ссылаясь на решение президентского совета,

столкновения с применением ракет между противоборствующими группами продолжаются в ливийской столице с 27 августа.

Стороны ведут бои с применением неконтролируемого огня и тяжелых вооружений в жилых районах столицы. По последним данным министерства здравоохранения страны, в результате стычек погибли 39 человек. По информации ведомства, большинство погибших - мирные жители.

Единственный аэропорт ливийской столицы 31 августа приостановил работу. Все рейсы были отменены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ливийский суд приговорил к смертной казни 45 человек за расстрел демонстрантов в 2011 году во время протестов в Триполи.

Согласно сообщению, 45 фигурантов дела относительно открытия огня по демонтстрантам, которые вышли в столице страны на митинг против Муаммара Каддафи, осужденные к смертной казни, еще 54 получили по пять лет заключения, другие 22 подсудимых были оправданы.