13:32 03.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине стартуют крупнейшие учения Rapid Trident - ФОТО

В Украине в понедельник, 3 сентября, стартовали самые масштабные в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018.

В Украине стартуют крупнейшие учения Rapid Trident - ФОТО

Они проходят в Львовской области на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на своей странице в Facebook, церемония открытия учений состоится на территории Яворовского военного полигона в селе Старичи.

В Генштабе также отметили, что готовясь к ежегодным учениям Rapid Trident, украинские военные провели ряд интенсивных тренировок в полевых условиях. Rapid Trident являются кульминацией ежегодных многонациональных учений, свидетельствующих о поддержке союзников и партнеров Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины, - подчеркнули военные.

При этом посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович во время церемонии открытия учений отметила, что 14 стран мира демонстрируют солидарность с Украиной в вопросе территориальной целостности своим участием во многонациональных учениях Rapid Trident-2018.

Сегодня 2,2 тысяч участников разных континентов и океанов солидаризируются с Украиной ради ее безопасности, суверенитета и территориальной целостности, - сказала Йованович.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в среду, 29 августа, началось совместное командно-штабные учения командования Военно-морских сил ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм-2018".


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