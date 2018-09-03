10:15 03.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202705:Polishuk

В Украине открыли 25 новых школ, - Порошенко

В Украине в понедельник, 3 сентября, открыли 25 новых и полностью модернизированных школ.

В Украине открыли 25 новых школ, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю начала нового учебного года, которые состоялись в киевском лицее "Наукова зміна. Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко поздравил учеников и сообщил, что сегодня более 16 тысяч школ открыли двери перед почти четыре миллионами учеников.

450 тысяч детей пришли в первый класс по новой программе, рассчитанной на 12 лет, - напомни президент, пообещав, что сегодняшние школьники точно буду жить в Европейском Союзе.

И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы возвращаем Украину в Европе - в наш общий дом, - заявил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первоклассники начнут учиться по учебникам только с октября, поскольку первый месяц обучения будет адаптационным.


Поделиться
Читайте также:
 
ГосЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасность В Кабуле взорвали кандидата в депутаты афганского парламента Украина увеличила запасы газа Боевики в воскресенье 16 раз открывали огонь по нашим позициям
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив