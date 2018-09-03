В Украине открыли 25 новых школ, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю начала нового учебного года, которые состоялись в киевском лицее "Наукова зміна. Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко поздравил учеников и сообщил, что сегодня более 16 тысяч школ открыли двери перед почти четыре миллионами учеников.

450 тысяч детей пришли в первый класс по новой программе, рассчитанной на 12 лет, - напомни президент, пообещав, что сегодняшние школьники точно буду жить в Европейском Союзе.

И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы возвращаем Украину в Европе - в наш общий дом, - заявил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первоклассники начнут учиться по учебникам только с октября, поскольку первый месяц обучения будет адаптационным.