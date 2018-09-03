07:27 03.09.2018 | Политика | Новости
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В США похоронили сенатора Джона Маккейна

В городе Аннаполис американского штата Мариленд на территории Военно-морской академии Соединенных Штатоа Америки в воскресенье, 2 сентября, состоялись похороны сенатора Джона Маккейна.

В США похоронили сенатора Джона Маккейна

Как сообщает местная радиостанция, вдоль скоростной магистрали, по которой везли тело сенатора, собралось большое количество людей, которые хотели попрощаться с Маккейном.

В траурном мероприятии приняла участие пилотажная группа из четырех истребителей-бомбардировщиков F-18.

Накануне церемонию прощания в Вашингтонском кафедральном соборе посетили известные политики США и всего мира.

Проводить в последний путь сенатора пришли три бывших президента США - Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Пол Райан, вице-президент Майк Пенс и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

На траурную церемонию также прибыли председатель бундестага Германии Вольфганг Шойбле, президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и российский оппозиционер Кара-Мурза-младший.

В какой-то момент, во время проезда колоны с телом Маккейна, на мосту был развернут огромный флаг США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга.


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