В США похоронили сенатора Джона Маккейна

Как сообщает местная радиостанция, вдоль скоростной магистрали, по которой везли тело сенатора, собралось большое количество людей, которые хотели попрощаться с Маккейном.

В траурном мероприятии приняла участие пилотажная группа из четырех истребителей-бомбардировщиков F-18.

Накануне церемонию прощания в Вашингтонском кафедральном соборе посетили известные политики США и всего мира.

Проводить в последний путь сенатора пришли три бывших президента США - Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Пол Райан, вице-президент Майк Пенс и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

На траурную церемонию также прибыли председатель бундестага Германии Вольфганг Шойбле, президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и российский оппозиционер Кара-Мурза-младший.

В какой-то момент, во время проезда колоны с телом Маккейна, на мосту был развернут огромный флаг США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга.