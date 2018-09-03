В парламенте хотят избавиться от законодательного спама нардепов

Об этом спикер парламента рассказал во время брифинга, 3 сентября.

По его словам, в последнее время в ВР увеличивается и продолжается законодательй спам. В связи с этим он будет инициировать усложнение регистрации соответствующих законопроектов. Таким образом, отныне любой законопроект, который регистрируется, должен получить поддержку определенного количества депутатов - по количеству не менее фракции.

"Поддержка депутатов будет демонстрировать перспективу рассмотрения законопроекта в сессионном зале", - подытожил Парубий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о национальной безопасности Украины.