15:19 03.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В парламенте хотят избавиться от законодательного спама нардепов

Председатель Верховной рады Андрей Парубий признался, что в парламенте будет инициировано осложнения регистрации законопроектов для устранения законодательного спама.

В парламенте хотят избавиться от законодательного спама нардепов

Об этом спикер парламента рассказал во время брифинга, 3 сентября.

По его словам, в последнее время в ВР увеличивается и продолжается законодательй спам. В связи с этим он будет инициировать усложнение регистрации соответствующих законопроектов. Таким образом, отныне любой законопроект, который регистрируется, должен получить поддержку определенного количества депутатов - по количеству не менее фракции. 

"Поддержка депутатов будет демонстрировать перспективу рассмотрения законопроекта в сессионном зале", - подытожил Парубий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о национальной безопасности Украины.


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