В ЕС продлили санкции против России еще на полгода

Об этом сообщил брюсселський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Тwitter.

Согласно его словам, всего в списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности. Соответствующие решение о продлении санкций должно быть подтверждено послами стран-членов ЕС в среду, пятого сентября.

"Захарченко, очевидно, будет исключен, таким образом, он будет состоять из 154 человек и 44 компаний", - подчеркнул Йозвяк.

В последний раз санкции обновились 31 июля шестью компаниями, которые строили Крымский мост между аннексированным Крымом и российским полуостровом Тамань.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет ЕС формально утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении на следующие полгода экономических ограничительных мер против России.