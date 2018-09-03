16:53 03.09.2018 | Политика | Новости
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В ЕС продлили санкции против России еще на полгода

Представительство Европейского Союза приняло решение продлить запрет на получение виз и замораживание активов еще на шесть месяцев для политиков из России и сепаратистов в Крыму, а также на Донбассе. Причиной этому выводу вероятно послужила оккупация украинских территорий.

В ЕС продлили санкции против России еще на полгода

Об этом сообщил брюсселський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Тwitter.

Согласно его словам, всего в списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности. Соответствующие решение о продлении санкций должно быть подтверждено послами стран-членов ЕС в среду, пятого сентября.

"Захарченко, очевидно, будет исключен, таким образом, он будет состоять из 154 человек и 44 компаний", - подчеркнул Йозвяк. 

В последний раз санкции обновились 31 июля шестью компаниями, которые строили Крымский мост между аннексированным Крымом и российским полуостровом Тамань.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет ЕС формально утвердит решение глав государств и правительств стран-членов о продлении на следующие полгода экономических ограничительных мер против России.


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