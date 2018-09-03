Стало известно, когда правительство определится с ценой на газ для населения

Об этом заявил глава Кабмина в ходе рабочей поездки в Киевскую область.

Как отметил украинский премьер, в данном вопросе главным является социальная защита граждан и в случае необратимости изменения цены на газ. По его словам, необходимо проработать все механизмы дополнительной защиты.

"Консультации с МВФ по цене на газ продолжаются уже около года", - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", формирование тарифов на газ является одним из требований МВФ для очередного транша Украине.