17:58 03.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда правительство определится с ценой на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что консультации с Международным валютным фондом относительно цены на газ должны завершиться в сентябре.

Стало известно, когда правительство определится с ценой на газ для населения

Об этом заявил глава Кабмина в ходе рабочей поездки в Киевскую область.

Как отметил украинский премьер, в данном вопросе главным является социальная защита граждан и в случае необратимости изменения цены на газ. По его словам, необходимо проработать все механизмы дополнительной защиты.

"Консультации с МВФ по цене на газ продолжаются уже около года", - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", формирование тарифов на газ является одним из требований МВФ для очередного транша Украине.


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