Стало известно, когда правительство определится с ценой на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что консультации с Международным валютным фондом относительно цены на газ должны завершиться в сентябре.
Об этом заявил глава Кабмина в ходе рабочей поездки в Киевскую область.
Как отметил украинский премьер, в данном вопросе главным является социальная защита граждан и в случае необратимости изменения цены на газ. По его словам, необходимо проработать все механизмы дополнительной защиты.
"Консультации с МВФ по цене на газ продолжаются уже около года", - отметил Гройсман.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", формирование тарифов на газ является одним из требований МВФ для очередного транша Украине.