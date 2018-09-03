21:32 03.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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России будет сообщено о не продлении договора дружбы до конца сентября, - Порошенко

До 30 сентября Украина уведомит Российскую Федерацию о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве.

России будет сообщено о не продлении договора дружбы до конца сентября, - Порошенко

Об этом в понедельник, 3 сентября, во время встречи с руководителями фракций и групп Верховной рады сообщил президент Петр Порошенко. Он также добавил, что сообщение России о прекращении договора будет отправлено после внесения предложений от Министерства иностранных дел и после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Я планирую в ближайшее время по этому поводу в срок до 30 сентября направить за своей подписью сообщения Российской Федерации о непродлении действия указанного соглашения. Это не требует голосования в парламенте, но безусловно, я бы хотел провести по этому поводу соответствующие консультации, чтобы учесть позицию, мнение парламента, - заявил Порошенко, уточнив, что договор о дружбе не расторгается, а прекращает свое действие в связи с непродлением".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что его ведомство подготовило пакет документов для не продления договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.


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