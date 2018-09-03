Президент Украины встретится с главами фракций по правкам в Конституцию

Такие сведения передает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. В частности, на своей странице в Facebook он сообщил, что изменения в Конституцию будут касаться относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой в ближайшие сроки. В связи с этим президент Украины должен собрать сегодня вечером, 3 сентября, всех лидеров фракций, чтобы рассмотреть соответствующий вопрос.

По предварительным данным, встреча состоится на ул.Банковой, где расположена Администрации президента Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник, 3 сентября, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде Украин проект изменений в Конституцию Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский союз.