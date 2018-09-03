Порошенко намерен выступить на заседании Генассамблеи ООН в конце сентября

Там он расскажет о своем видении стратегии развития ООН. Как пояснил в понедельник, 3 сентября, во время дискуссионного клуба в лицее "Научная смена" в Киеве глава государства,

он, как президент Украины, ровно через три недели едет на заседание Генеральной ассамблеи ООН, и буду представлять в своем выступлении Украину, анализ текущей ситуации, стратегию развития и видение изменений роли, функций и места ООН.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября.

По его словам, как сообщал УРА-Информ, администрация президента сейчас готовится и планирует визит президента. Она на сегодняшний день имеет условные временные рамки с 24 по 27 сентября, - пояснил он.