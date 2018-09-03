Появились подробности предстоящего визита Меркель в Украину

Об этом он сообщил в интервью "Громадського". В частности, посол Посол Украины в Германии подчеркнул, что стороны двух государств будут обсуждать также минские переговоры и Нормандский формат.

По словам Мельника, вопросы об отношениях Германии с Украиной не всегда оказываются в центре внимания. Ведь Минск - это как крест, который канцлер несет, который она никогда не бросит, подытожил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.