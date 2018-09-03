19:33 03.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Появились подробности предстоящего визита Меркель в Украину

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что темой следующего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину будут отношения Германии с нашим государством.

Появились подробности предстоящего визита Меркель в Украину

Об этом он сообщил в интервью "Громадського". В частности, посол Посол Украины в Германии подчеркнул, что стороны двух государств будут обсуждать также минские переговоры и Нормандский формат.

По словам Мельника, вопросы об отношениях Германии с Украиной не всегда оказываются в центре внимания. Ведь Минск - это как крест, который канцлер несет, который она никогда не бросит, подытожил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.


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