23:47 03.09.2018 | Политика | Новости
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Могерини покинет пост главного дипломата ЕС в следующем году

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини не планирует продолжать работу на посту после окончания своего срока в следующем году.

Могерини покинет пост главного дипломата ЕС в следующем году

В понедельник, 3 сентября, она заявила на встрече послов Евросоюза, что она будет упорно работать в течение года, чтобы покинуть "дом в порядке" для своего преемника.

Срок полномочий Могерини, и остальных членов Европейской комиссии, которую возглавляет президент Жан-Клод Юнкер, завершится в октябре следующего года.

По ее словам, еще необходимо много сделать в этом году. Прежде всего, чтобы сохранить то, чего мы достигли.

Мы должны завершить работу и оставить ее тому, кто будет иметь честь, удовольствие, делать эту работу после меня со следующего года, в полном порядке, - сказала Могерини.

Напомним, Могерини стала главным дипломатом ЕС в 2014 году, до этого она возглавляла МИД Италии.

Как сообщал УРА-Информ, Могерини сообщала, что Европейский союз надеется, что Косово и Сербия заключат сделку по обмену территориями до мая 2019 года.


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