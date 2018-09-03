Асад выиграл войну в Сирии, - глава МИД Франции

Сирийский президент Асад Башар одержал победу в гражданском конфликте в этой в стране.
Вместе с тем мира добился ему не удалось. Такое мнение в воскресенье, 2 сентября, в эфире радиостанции France Inter, высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан.
По его словам, нужно признать его победу.
При этом он подчеркнул, что мир в Сирии невозможен без политического решения вопроса о ситуации в стране при поддержке международных посредников.
Установлению подлинного мира в Сирии не будет способствовать даже взятие правительственными войсками под контроль провинции Идлиб - последнего оплота террористов, - пояснил Ж-И.ле Дриан, добавив, что Франция в сентябре намерена на площадке Генеральной ассамблеи Организации объединенных сил продвигать мирное решение сирийской проблемы, поскольку уже вовлечена в переговоры с Россией, Турцией и Ираном.
Вместе с тем министр предостерег сирийские власти от применения химоружия при освобождении Идлиба, предупредив, что Франция находится в готовности при использовании отравляющих веществ нанести новый удар по сирийкой территории.
Напомним, как сообщал УРА-Информ. министры обороны Ирана и Сирии 27 августа подписали соглашение о военном и техническом сотрудничестве. Ранее иранские СМИ сообщали, что министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом. Министр провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны Али Абдуллой Айюбом.