В России в воскресенье прошла очередная волна протестов против пенсионной реформы

Несмотря на предложение президента России Владимира Путина повысить пенсионный возраст женщинам до 60, а не до 63, как предлагается в законопроекте, люди вышли на улицы. Как сообщает Deutsche Welle, организаторами митингов стали Коммунистическая партия Российской Федерации, либеральная партия "Яблоко", "Демократический выбор" и ряд других политических сил.

По данным организаторов, во Владивостоке в акции приняли участие две тысячи человек, в Новосибирске - до 2500, в Екатеринбурге - 500 человек.

Массовые митинги прошли также в Барнауле, Брянске, Липецке, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре.

В Москве произошло сразу две акции: в митинге коммунистов приняли участие, по данным полиции, 6000 человек, а в акции партии "Справедливая Россия" - 1500.

Напомним, 19 июля Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

Как сообщал УРА-Инфорим, 29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении предложил повысить пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 - для мужчин. Законопроектом предлагается повышение возраста до 63 и 65 лет.