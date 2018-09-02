16:15 02.09.2018 | Политика | Новости
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Синздзо Абэ поведал о чем будет разговаривать с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет просить у Ким Чен Ина вернуть в страну похищенных японцев. Об этом передает Sankei.

Синздзо Абэ поведал о чем будет разговаривать с Ким Чен Ыном

Абэ признался, что готов сломит барьеры взаимного недоверия, чтобы поговорить "с глазу на глаз" с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Японский премьер уверен, что в отношениях между Японией и Северной Кореей наблюдается застой, особенно в вопросе похищение японских граждан, которые, вероятно, уже не один год находятся в плену КНДР.

Кроме того, он собирается поднять вопрос о процессе денуклеаризации Корейского полуострова, чтобы решить наконец-то ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японско-северокорейские отношения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава японского правительства Синдзо Абэ хочет устроить встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.  


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