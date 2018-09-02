20:58 02.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил с Волкер усиление сотрудничества Украины и США для недопущения вмешательства РФ в выборы

Президент Петр Порошенко в воскресенье, 2 сентября, обсудил со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером вопрос усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в выборы в Украине в 2019 году.

Порошенко обсудил с Волкер усиление сотрудничества Украины и США для недопущения вмешательства РФ в выборы

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, по итогам встречи Порошенко с Волкером в Вашингтоне, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деокупации Донбасса.

Порошенко также поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России и отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко назвал сенатора Джона Маккейна "самым большим другом Украины по ту сторону Атлантики".


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