17:39 02.09.2018 | Политика | Новости
100202672:roman

Международное сообщество призвало воюющие стороны в Ливии прекратить вести боевые действия

 США, Великобритания, Франция и Италия призвали мировое сообщество повлиясть на остановку гражданской войны в Ливии. Об этом передает DW.

Международное сообщество призвало воюющие стороны в Ливии прекратить вести боевые действия

Представители и делегаты от каждой из сторон подготовили документ, в котором говорится следующее "ослабить действующие в соответствии с законом ливийские институты власти и затруднить политический процесс".

Причиной для подобных заявлений стали события прошлой недели, когда противоборствующие стороны применили различные виды вооружений, в результате которых погибло 40 человек, в основном мирные жители.

Напомним, что гражданская война в стране продолжается вот уже 8 лет после свержения режима Каддафи в ходе "Арабской весны". Некогда процветающая страна превратилась в арену боевых действия для правительственных войск, оппозиционных им сил, а также террористов ИГИЛ и "Братьев мусульман".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно суд Ливии приговорил к смертной казни 45 человек за расстрел демонстрантов в 2011 году во время протестов в Триполи. 


Поделиться
Читайте также:
 
Под Киевом фура "нанизалась" на отбойник эвакуатора - ФОТО Дорогостоящая покупка Роналду не радует тренеров "Старой синьоры" В Киеве муж похитил ребенка у экс-супруги Синздзо Абэ поведал о чем будет разговаривать с Ким Чен Ыном
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив