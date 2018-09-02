Международное сообщество призвало воюющие стороны в Ливии прекратить вести боевые действия

Представители и делегаты от каждой из сторон подготовили документ, в котором говорится следующее "ослабить действующие в соответствии с законом ливийские институты власти и затруднить политический процесс".

Причиной для подобных заявлений стали события прошлой недели, когда противоборствующие стороны применили различные виды вооружений, в результате которых погибло 40 человек, в основном мирные жители.

Напомним, что гражданская война в стране продолжается вот уже 8 лет после свержения режима Каддафи в ходе "Арабской весны". Некогда процветающая страна превратилась в арену боевых действия для правительственных войск, оппозиционных им сил, а также террористов ИГИЛ и "Братьев мусульман".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно суд Ливии приговорил к смертной казни 45 человек за расстрел демонстрантов в 2011 году во время протестов в Триполи.