14:18 02.09.2018 | Политика | Новости
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Мэй намерена полностью вывести Британию из Евросоюза

Премьер-министер Великобритании Тереза Мэй до конца 2018 года планирует полностью выполнять все обязательства государства по Brexit. Об этом передает DW.

Мэй намерена полностью вывести Британию из Евросоюза

В интервью британскому отделению DW Мэй сказала следующее: "Меня не заставят принять компромиссы к предложениям, принятым в Черкесе,, которые не соответствуют нашим национальным интересам".

Премьер прекрасно осознает отдельный "уникальный" путь для Великобритании в сотрудничестве с ЕС. Лондон планирует предложить Брюсселю создать зону свободной торговли для промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Однако, некоторые специалисты утверждают, что часть экономики Британии даже после выхода из ЕС будет регулироваться в кабинетах Брюсселя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховный суд Лондона приговорил 21-летнего Наимура Рахмана к пожизненному заключению за попытку организации покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй


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