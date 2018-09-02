В интервью британскому отделению DW Мэй сказала следующее: "Меня не заставят принять компромиссы к предложениям, принятым в Черкесе,, которые не соответствуют нашим национальным интересам".

Премьер прекрасно осознает отдельный "уникальный" путь для Великобритании в сотрудничестве с ЕС. Лондон планирует предложить Брюсселю создать зону свободной торговли для промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Однако, некоторые специалисты утверждают, что часть экономики Британии даже после выхода из ЕС будет регулироваться в кабинетах Брюсселя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховный суд Лондона приговорил 21-летнего Наимура Рахмана к пожизненному заключению за попытку организации покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.