19:32 02.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202679:Polishuk

Кличко принял участие в прощании с Маккейном

Городской голова Киева Виталий Кличко в воскресенье, 2 сентября, принял участие в прощальных мероприятиях с американским сенатором Джоном Маккейном, которые состоялись в Вашингтоне.

Кличко принял участие в прощании с Маккейном

Он получил приглашение от семьи Джона Маккейна и Сената Соединенных Штатов Америки. Как сообщает пресс-служба киевского градоначальника, Кличко посетил Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где присутствовали семья и друзья Маккейна, его 106-ти летняя мать, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, приглашенные мировые политики. На службе выступили экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Вместе с тем сам Кличко отметил, что Джон Маккейн был человеком, о жизни которого можно написать не одну книгу, начиная с юности, военной службы, пути в политике. Он был настоящим бойцом, патриотом, человеком высоких принципов. Кстати, немного кто знает, - Маккейн имеет прямое отношение и к боксу. Он был соавтором так называемого закона Мухаммеда Али, который разделил полномочия промоутеров, менеджеров и боксеров. Это очень важный закон для соблюдения прав спортсменов. Сенатор много раз был на боях - поддерживал и меня, и Владимира, - сказал Кличко, добавив, что Украина потеряла большого друга, который верил в нее и помогал.

Перед церемонией Кличко пообщался с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфо Джулиани, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и другими политиками.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в ночь воскресенье, 26 августа, скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он умер в возрасте 81 года. Как сообщило украинское посольство в США, Маккейн долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения. 29 августа сенатору должно было исполниться 82 года.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко, который принимал участие в прощании с Маккейном, назвал сенатора Джона Маккейна самым большим другом Украины по ту сторону Атлантики. Кроме украинского президента, в мероприятие принимали участие также некоторые отечественные политики.


Поделиться
Читайте также:
 
В Минобороны подтвердили гибель одного и ранение двух военных на Донбассе В понедельник по всей Украине будет жарко, небольшие дожди пройдут только на крайнем западе страны ФК "Львов" провел очередные ротационные перестановки Нацбанк на понедельник немного поднял курс гривны
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив