Кличко принял участие в прощании с Маккейном

Он получил приглашение от семьи Джона Маккейна и Сената Соединенных Штатов Америки. Как сообщает пресс-служба киевского градоначальника, Кличко посетил Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где присутствовали семья и друзья Маккейна, его 106-ти летняя мать, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, приглашенные мировые политики. На службе выступили экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Вместе с тем сам Кличко отметил, что Джон Маккейн был человеком, о жизни которого можно написать не одну книгу, начиная с юности, военной службы, пути в политике. Он был настоящим бойцом, патриотом, человеком высоких принципов. Кстати, немного кто знает, - Маккейн имеет прямое отношение и к боксу. Он был соавтором так называемого закона Мухаммеда Али, который разделил полномочия промоутеров, менеджеров и боксеров. Это очень важный закон для соблюдения прав спортсменов. Сенатор много раз был на боях - поддерживал и меня, и Владимира, - сказал Кличко, добавив, что Украина потеряла большого друга, который верил в нее и помогал.

Перед церемонией Кличко пообщался с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфо Джулиани, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и другими политиками.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в ночь воскресенье, 26 августа, скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он умер в возрасте 81 года. Как сообщило украинское посольство в США, Маккейн долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения. 29 августа сенатору должно было исполниться 82 года.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко, который принимал участие в прощании с Маккейном, назвал сенатора Джона Маккейна самым большим другом Украины по ту сторону Атлантики. Кроме украинского президента, в мероприятие принимали участие также некоторые отечественные политики.