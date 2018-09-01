12:13 01.09.2018 | Политика | Новости
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В Мексике президент решил "раздать" нефть своим гражданам

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен полностью национализировать нефтедобывающую отрасль страны. Об этом передает Reuters.

В Мексике президент решил

На сегодняшний день Мексика подписала с зарубежными и частными компаниями более ста контрактов на разведку и добычу нефтегазовых месторождений. Но теперь, когда к власти пришли социалисты во главе с Обрадором, документы на добычу нефти будут пересмотрены, так как президента считает, что все ресурсы страны должны быть достоянием граждан, а не иностранных инвесторов.

В свое время, Обрадор отказался от запланированной его предшественником покупки военных вертолетов, чтобы потратить эти деньги на сельхозтехнику для самых бедных крестьянских общин, обещает повысить размер пенсий в два раза, не меняя срока достижения пенсионного возраста, увеличить зарплату рабочим и фермерам. Собирается легализовать марихуану.

Как сообщалось в "УРА-Информ", два месяца назад на президентских выборах в Мексике победу одержал лидер альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор. 


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