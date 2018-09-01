США отказались "спонсировать" палестинских беженцев

В официальном уведомлении Белого дома говорится следующее: "США сокращают финансирование агентства ООН, что помогает палестинским беженцам, заканчивая поддержку, которая длилась десятилетиям".

Последний раз Вашингтон вносил 60 млн долларов, большая часть из которых ушла на предоставление гуманитарной поддержки палестинцам из сектора Газа. США больше не намерены нести на себе крайне непропорциональное бремя расходов на БАПОР, который висел на нас много лет, подчеркнула глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральная Ассамблея ООН осудила Израиль за применение силы против активистов выступлений на границе сектора Газы и Израиля, в результате которого погибло не менее 200 человек.