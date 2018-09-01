13:37 01.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Американский Сенат полностью поддерживает территориальную целостность Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в америкапнскими сенаторами. Об этом передает пресс-службу главы государства. 

Американский Сенат полностью поддерживает территориальную целостность Украины, - Порошенко

В ходе встречи украинский лидер поднимал вопросы деоккупации украинского Крыма и Донбасса, а также противоправную деятельность РФ в акватории Азовского моря и Керченского пролива, которые могут нести угрозу украинскому суверенитету юго-западных регионов Украины. Отдельно обсуждался вопрос выплаты Киевом госдолга перед МВФ.

Сенаторы подтвердили готовность проводить последовательную политику в вопросе энергетической безопасности Европы через наложения ограничений на реализацию проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко 31 августа – 1 сентября посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом с целью участия в траурных мероприятиях прощание с сенатором США Джоном Маккейном. 


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