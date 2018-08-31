Предложенное повышение пенсионного возраста в России очень непопулярное: во многих частях страны продолжительность жизни ниже нового возрастного порога, за которым россияне смогут выходить на отдых.

Согласно опросу "Левада-Центра", 89% граждан страны против повышения пенсионного возраста и только 8% высказываются в поддержку.

После долгого молчания Путин сначала попытался обвинить во всем свое правительство, а сам он якобы не поддерживает изменения, однако никто в России не купился на это. Даже государственные социологические службы говорят, что уровень доверия к президенту упал до 37%.

С точки зрения Вашингтона, сейчас самое подходящее время, чтобы усилить давление на Путина, чтобы заставить его изменить внешнеполитическое поведение. Выступая перед комитетом Сената по иностранным делам, помощник Госсекретаря ВЕСС Митчелл подчеркнул, что цель политики США в отношении России состоит в том, чтобы сократить возможности Владимира Путина вести себя агрессивно, повышая цену для российского государства и олигархов, которые ее поддерживают. Если Путину удастся политически выжить, он будет слишком занят решением проблем со своим недовольным населением, чтобы вести какие-то авантюры за рубежом.

Как сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Амерки Дональд Трамп может провести с президентом Российской Федерации Владимиром Путины три встречи на различных международных мероприятиях до конца текущего года.