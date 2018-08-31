В Раде нет голосов, чтобы утвердить новый закон о выборах, - Попов

Дискуссии об Избирательном кодексе происходят для того, чтобы отвлекать внимание общества от того, что не будет избирательной реформы, и что избирательная система не будет изменена. Такое мнение высказал в интервью изданию РБК-Украина в пятницу, 31 августа, бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат Игорь Попов.

В частности, Попов считает, что рабочая группа по подготовке проекта ко второму чтению рассмотрела только около тысячи поправок из 4,5 тысяч. Чтобы завершить эту работу, нужно еще 30-35 заседаний, - пояснил политик, добавив, что к наиболее интересным вопросам, а именно к избирательной системе парламента, рабочая группа еще так и не дошла, а там будет больше всего дискуссий.

На сегодняшний день нет политического большинства, которое хотело бы изменить избирательную систему в парламент. Этот вопрос является ключевым, - сказал Попов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель парламента Андрей Парубий сообщал, что новая сессия Верховной рады начнется с рассмотрения проекта Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.