В декларациях Турчинова обнаружили нарушения

Так, во всех трех декларациях Турчинов не указал стоимость автомобиля жены Toyota Highlander 2013 года выпуска на момент приобретения, поскольку согласно его объяснениям, документ на машину не сохранился.

В то же время согласно информации, полученной от продавца автомобиля, его стоимость составила 433 тысячи гривен.

Также Турчинов не указал в декларациях сведения о товарных знаках За Батьківщину и Об`єднана опозиція за Батьківщину, которые ему принадлежат.

Секретарь СНБО пояснил, что в 2014 году в связи с выходом из политической партии Всеукраинское объединение Батькивщина отказался от прав на эти знаки в пользу партии.

Однако, согласно результатам проверок установлено, что оснований для привлечения Турчинова к уголовной и административной ответственности нет.

Теперь секретарь СНБО обязан подать исправленные декларации за три года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ",