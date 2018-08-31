03:00 31.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202500:nastya

В декларациях Турчинова обнаружили нарушения

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило нарушения в электронных декларациях секретаря СНБО Александра Турчинова за 2015-2017 годы. Об этом говорится в решениях о результатах полной проверки деклараций чиновника.

В декларациях Турчинова обнаружили нарушения

Так, во всех трех декларациях Турчинов не указал стоимость автомобиля жены Toyota Highlander 2013 года выпуска на момент приобретения, поскольку согласно его объяснениям, документ на машину не сохранился.

В то же время согласно информации, полученной от продавца автомобиля, его стоимость составила 433 тысячи гривен.

Также Турчинов не указал в декларациях сведения о товарных знаках За Батьківщину и Об`єднана опозиція за Батьківщину, которые ему принадлежат.

Секретарь СНБО пояснил, что в 2014 году в связи с выходом из политической партии Всеукраинское объединение Батькивщина отказался от прав на эти знаки в пользу партии.

Однако, согласно результатам проверок установлено, что оснований для привлечения Турчинова к уголовной и административной ответственности нет.

Теперь секретарь СНБО обязан подать исправленные декларации за три года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", 


Поделиться
 
В Греции продолжает рости количество жертв лесных пожаров Женская сборная по баскетболу разгромила россиянок - ВИДЕО Болдуин отказался от главной роли в фильме о Джокере В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив