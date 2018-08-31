15:09 31.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина в ОБСЕ пожаловалась на действия Москвы в отношении Сенцова

Украина на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене выразила решительный протест действиям России против украинских политзаключенных.

Украина в ОБСЕ пожаловалась на действия Москвы в отношении Сенцова

В частности речь шла и о украинском режиссере Олеге Сенцове.

Представитель Украины выразил серьезную обеспокоенность относительно состояния здоровья украинца, который голодает с 14 мая в российской тюрьме и состояние которого ежедневно ухудшается.

Список украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых российскими властями, насчитывает более 70 человек и постоянно растет.

Как сообщал "УРА-Информ", Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерреш обеспокоен состоянием незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.


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