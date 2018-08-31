Украина в ОБСЕ пожаловалась на действия Москвы в отношении Сенцова

В Украине сложилась ситуация, когда очень много людей, закончивших ВУЗы, работают не по профессии, по статистике – 90%. Эксперт по профориентации Елена Пивень в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро" отметила,что тому есть несколько причин.