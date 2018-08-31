Украина в ОБСЕ пожаловалась на действия Москвы в отношении Сенцова

Украина на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене выразила решительный протест действиям России против украинских политзаключенных.
В частности речь шла и о украинском режиссере Олеге Сенцове.
Представитель Украины выразил серьезную обеспокоенность относительно состояния здоровья украинца, который голодает с 14 мая в российской тюрьме и состояние которого ежедневно ухудшается.
Список украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых российскими властями, насчитывает более 70 человек и постоянно растет.
Как сообщал "УРА-Информ", Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерреш обеспокоен состоянием незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.