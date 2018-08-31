11:32 31.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп может провести с Путиным до конца года еще три встречи, - Песков

Президент Соединенных Штатов Амерки Дональд Трамп может провести с президентом Российской Федерации Владимиром Путины три встречи на различных международных мероприятиях до конца текущего года

Трамп может провести с Путиным до конца года еще три встречи, - Песков

Об этом в пятницу, 31 августа, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. По его словам, речь идет о праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров "большой двадцатки" в Аргентине. Он не исключил контактов на высшем уровне в этих странах.

11 ноября во Франции будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны, в связи с чем приглашены лидеры стран - участниц конфликта. По словам Пескова, прорабатывается визит Путина на церемонию, связанную с этой исторической датой.

В свою очередь, с 11 по 15 ноября в Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит, на котором ожидается присутствие и Трампа, и Путина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина. В ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт.


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