Трамп может провести с Путиным до конца года еще три встречи, - Песков

Об этом в пятницу, 31 августа, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. По его словам, речь идет о праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров "большой двадцатки" в Аргентине. Он не исключил контактов на высшем уровне в этих странах.

11 ноября во Франции будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны, в связи с чем приглашены лидеры стран - участниц конфликта. По словам Пескова, прорабатывается визит Путина на церемонию, связанную с этой исторической датой.

В свою очередь, с 11 по 15 ноября в Сингапуре пройдет Восточноазиатский саммит, на котором ожидается присутствие и Трампа, и Путина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина. В ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт.