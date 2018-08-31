Состояние Балуха и Сенцова ухудшилось

Она подчеркнула, что ни одного ответа на все предложения к РФ в рамках гуманитарной подгруппы в Минске, через МИД или институт омбудсмена по передаче граждан РФ, осужденных за терроризм, диверсии, участие в боевых действиях, в обмен на освобождение украинцев нет.

Она сообщила, что также была обсуждена проблема украинских рыбаков, задержанных оккупационной властю и которых насильно удерживает в оккупированном Крыму, и вопросы осужденных приговорами украинских судов до февраля 2014 года, отбывающих наказание на оккупированных территориях и мечтают о перемещении на территории, подконтрольные украинской власти.

Геращенко отметила, что граждане, осужденные за преступления, также являются украинскими гражданами и украинская сторона готова содействовать их перемещению, офис Денисовой готов этим заниматься, имея соответствующие обращения от семей и от самих осужденных.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины сообщила, что она уже 4 раза в рамках Минской группы передавала представителям ОБСЕ эту информацию и соответствующие контакты офиса, но нет подвижек и в этом вопросе из-за искусственных преград со стороны ОРДЛО.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина до сих пор не получила ответ от Москвы на предложение Киева отпустить более 30 осужденных россиян в обмен на освобождение украинских заложников. Ни одного ответа в рамках Трехсторонней контактной группы так и не поступило.