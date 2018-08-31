Сирийские повстанцы начали "жечь" за собой мосты

По данным наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, повстанцы, поддерживаемые Турцией, взорвали мосты, которые связывали повстанческие и правительственные поселения в долине Аль-Габ южнее Идлиб.

Взрывы прогремели после того, как повстанцы зафиксировали движение правительственных войск в этом районе.

Сирия и ее союзник Россия предупредили о широкомасштабной военной операции по восстановлению правительственного контроля над Идлиб и прилегающими районами, которые являются последним оплотом повстанцев в Сирии.

Как сообщал "УРА-Информ", лидеры США и Германии очень обеспокоены ситуацией в сирийской провинции Идлиб, поэтому призывают мировое сообщество предотвратить там гуманитарный кризис.