17:12 31.08.2018 | Политика | Новости
100202582:roman_z

Сирийские повстанцы начали "жечь" за собой мосты

Сирийские повстанцы уничтожили два моста, связывающие подконтрольные им районы с территорией, контролируемой силами президента Сирии Башара Асада, сообщает AP.

Сирийские повстанцы начали

По данным наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, повстанцы, поддерживаемые Турцией, взорвали мосты, которые связывали повстанческие и правительственные поселения в долине Аль-Габ южнее Идлиб.

Взрывы прогремели после того, как повстанцы зафиксировали движение правительственных войск в этом районе.

Сирия и ее союзник Россия предупредили о широкомасштабной военной операции по восстановлению правительственного контроля над Идлиб и прилегающими районами, которые являются последним оплотом повстанцев в Сирии.

Как сообщал "УРА-Информ", лидеры США и Германии очень обеспокоены ситуацией в сирийской провинции Идлиб, поэтому призывают мировое сообщество предотвратить там гуманитарный кризис.


Поделиться
Читайте также:
 
Немцы будут учиться в Чернобыле ликвидации атомных аварий Украинским бойцам передали оружие для уничтожения вражеских танков С 1 сентября подешевеет проезд в поездах Порошенко полетит на прощание с другом Украины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив