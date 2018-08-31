07:27 31.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назначил трех судей Верховного суда

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 30 августа, назначил трех судей Верховного суда Украины.

Порошенко назначил трех судей Верховного суда

Соответствующие указы опубликован на сайте Администрации президента. Так, указом №261/2018 Сергей Слинько назначен на должность судьи Верховного суда в Кассационный уголовный суд согласно части пятой статьи 126 и части первой статьи 128 Конституции Украины, статей 80, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Указом №260/2018 Виктория Мацедонская назначена судьей Верховного суда в Кассационном административном суде.

А указом №259/2018 должность судьи Верховного суда в Кассационном гражданском суде заняла Валентина Симоненко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июня председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская сообщила, что Верховный суд сможет начать работу в полном составе судей лишь в следующем году, когда будет завершена вторая волна конкурсного набора кандидатов.

По ее словам, из-за нехватки судей Большой палате ВСУ приходится рассматривать по 100 тысяч дел в течение недели.


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