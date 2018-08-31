Порошенко назначил посла Украины в Кыргызстане

Им стал Валерий Жовтенко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Согласно документу президента Украины №264/2018 послом Украины стал Валерий Жовтенко, который в период с 2011 по 2015 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике.

До этого Жовтенко находился на должности исполняющего обязанности Директора департамента Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Порошенко назначил трех судей Верховного суда. Указом №261/2018 Сергей Слинько назначен на должность судьи Верховного суда в Кассационный уголовный суд, указом №260/2018 Викторию Мацедонську назначен судьей Верховного суда в Кассационном административном суде, а указом №259/2018 должность судьи Верховного суда в Кассационном гражданском суде обняла Валентина Симоненко.