09:29 31.08.2018 | Политика | Новости
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Меркель назначила кандидата на пост главы Еврокомиссии

Кандидатуру на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, и им станет председатель ее фракции Манфред Вебер.

Меркель назначила кандидата на пост главы Еврокомиссии

Об этом сообщают немецкие журнал Focus и газета Passauer Neue Presse.

Отмечается, что на национальном уровне Манфред Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии – партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

Известно, что Меркель поспособствовала тому, чтобы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана на должность главы Европейского центрального банка.

Кроме Вебера, возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии считались министр экономики и энергетики Петер Альтмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была избрана гражданка Швейцарии Лилиана Мори-Паскье. Отметим, что до сегодняшнего дня соответствующую должность председателя занимал итальянский  парламентарий Микеле Николетти.


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