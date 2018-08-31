Меркель назначила кандидата на пост главы Еврокомиссии

Об этом сообщают немецкие журнал Focus и газета Passauer Neue Presse.

Отмечается, что на национальном уровне Манфред Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии – партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

Известно, что Меркель поспособствовала тому, чтобы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана на должность главы Европейского центрального банка.

Кроме Вебера, возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии считались министр экономики и энергетики Петер Альтмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была избрана гражданка Швейцарии Лилиана Мори-Паскье. Отметим, что до сегодняшнего дня соответствующую должность председателя занимал итальянский парламентарий Микеле Николетти.