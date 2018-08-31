13:58 31.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аксенов пошел в украинский суд требовать снятия с него санкций

Незаконный "глава республики Крым" Сергей Аксенов подал иск в украинский суд с требованием снять с него санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Аксенов пошел в украинский суд требовать снятия с него санкций

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины".

Так, в Окружной административный суд Киева поступил иск от Аксенова в СНБО. Третьими лицами указанные Президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров, Служба безопасности Украины и Национальный банк.

Самопровозглашенный глава Крыма просит украинский суд признать противоправным и отменить решение СНБО о применении санкций к нему. Сегодня суд рассматривает вопрос об открытии производства по этому делу.

Как сообщал "УРА-Информ", в крымском Армянске российские оккупационные "власти" до сих пор не установили причину выброса химических веществ. Оккупационный "глава" администрации полуострова Сергей Аксенов заявил о проверках на трех работающих предприятиях в регионе.


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