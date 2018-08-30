18:35 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ЦИК сказали, когда мы будем выбирать Президента

Выборы Президента должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года. 

В ЦИК сказали, когда мы будем выбирать Президента

Об этом сегодня заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера. По его словам никаких правовых оснований для переноса выборов президента Украины на данный момент нет.

Магера подчеркнул, что норма Конституции в части определения срока проведения очередных выборов Президента четкая, понятная и оставалась неизменной, в том числе, во время предыдущих президентских выборов в 2014 году.

Вместе с тем представитель ЦИК напомнил, что президентские выборы в Украине назначает не Центризбирком, а Верховная Рада.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо разработать механизм для предотвращения вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс.


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