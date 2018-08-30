16:29 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина уже готова перестать дружить с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов для денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который был заключен в 1997 году.

Украина уже готова перестать дружить с Россией

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс".

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ. Об этом президент написал в Twitter.

Порошенко отметил, что в ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги. По его словам наша страна подошла достаточно подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.


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