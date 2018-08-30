Украина уже готова перестать дружить с Россией

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс".

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ. Об этом президент написал в Twitter.

Порошенко отметил, что в ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги. По его словам наша страна подошла достаточно подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.