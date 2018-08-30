23:27 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина требует доступа к Сенцову и Балуху врачей, которым можно доверять, - Климкин

Украина требует, чтобы Россия допустила к незаконно осужденным украинскому режиссеру Олегу Сенцову и крымскому активисту Владимиру Балуху медиков, которым можно доверять.

Украина требует доступа к Сенцову и Балуху врачей, которым можно доверять, - Климкин

 

 

Об этом в четверг, 30 августа, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, если украинские представители не могут к ним добраться, то чтобы был хотя бы доступ врачей. Нормальных врачей, а не российских, которым мы не можем доверять, доступ международный для того, чтобы понять, в каком они состоянии, - пояснил министр, добавив, что украинская сторона готова рассматривать различные варианты по освобождению своих граждан.

Климкин также напомнил о том, как во время последних контактов с президентом РФ Путиным канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали судьбу Сенцова. По его мнению, сегодня поднята волна солидарности и это уже не несколько политиков, парламентариев, а реальная волна социальности.

Это давление и оно действует, поскольку мы получаем сигналы о том, что российская сторона уже не так нагло, как раньше, все это говорит. Я сознательно не буду говорить больше, потому что каждое слово может сыграть как в положительную, так и в отрицательную сторону, - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен состоянием украинского политзаключенного Олега Сенцова.


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