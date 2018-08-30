Украина откроет еще одно консульство в Канаде, - Шевченко

Открытие состоится 7 сентября. Об этом в четверг, 30 августа, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По ее словам, посольств планируем принять первого гражданина Украины в Эдмонтоне в начале сентября и этим начать работу украинского Генерального консульства в провинции Альберта. При этом Шевченко отметил, что таким образом будет обеспечено присутствие Украины в западной части Канады.

Запад Канады - это, можно сказать, украинский край: 15% украинцев насчитывается в Манитобе, 14% в Саскачеване, 13% в Альберте. Мы говорим о сотнях тысяч канадцев украинского происхождения, поэтому очень важно, чтобы они видели украинское присутствие, - пояснил дипломат, добавив, что если вы живете в Ванкувере или в Калгари, то, чтобы добраться до нашего консульства в Торонто, потребуются сотни, а то и тысячи долларов, а также несколько дней времени.

Он также выразил надежду, что открытие консульства будет важным и для налаживания контактов с бизнесом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Канада со вторник, 31 июля, начала собирать биометрические данные у всех просителей виз по ряду европейских стран. В их число вошла и Украина. Как сказано в сообщении на сайте Министерства иммиграции Канады, с сегодняшнего дня, возможно, придется предоставить отпечатки пальцев и фото при подаче заявки на визу для посещения, если вы едете из Европы, Ближнего Востока или Африки.