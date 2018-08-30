Россияне откровенно признаются, что их страна готовится к войне

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра.

Он убежден, что российские военные учения "Восток-2018" - это непосредственная подготовка России к мировой войне.

По его словам, официально Россия уже не менее пяти лет готовится к мировой войне, которая, якобы, должна скоро начаться.

Военный эксперт считает, что Генеральный штаб РФ убежден в нарастании угрозы войны или глобальной ядерной или серии крупных региональных войн вроде общеевропейской.

Российские военные предполагают нападение со всех сторон, строят периметр обороны во всех направлениях, но главный враг, конечно, - Америка, а также ее союзники, вроде Украины, - пишет Фельгенгауэр.

По количеству мобилизованных сил - 300 000 человек - понятно, что это подготовка к глобальной войне, ведь столько людей не нужно для какого-то локального конфликта, - считает военный обозреватель.

Он отмечает, что анонсированные масштабные учения ВС РФ - это проверка возможностей выдвижения, мобилизации и поставки такой группировки в 300 000.

По его мнению, в следующем году на учениях "Кавказ" будет уже 400 000.

По его оценке, учения "Восток-2018" - более масштабные, чем крупнейшие советские учения "Запад-1981", когда предполагалось, что мировая война начнется в любую секунду.

Фельгенгауэр подчеркнул, что Россия всегда действовала "только оборонно", уже 500 лет, поэтому в результате территория России увеличилась в 50 раз по сравнению с размером маленького Московского княжества.

Лучшая защита для Кремля - это нападение, - пишет эксперт, - и Россия как всегда планирует войну со всей земным шаром, хотя у Кремля есть и союзники, например, Кыргызстан.

Как сообщал "УРА-Информ", министр обороны России Сергей Шойгу объявил о самых масштабных с 1981 года военных учениях "Восток-2018". Отмечается, что маневры пройдут с 11 по 15 сентября. В частности, в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч единиц наземной техники и более тысячи единиц авиации.