Посол Израиля Йоэль Лион начал дипмиссию в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что замминистра поздравил главу дипломатической миссии Израиля с началом дипломатической миссии в Украине.

В ведомстве также добавили, что в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами, выразили готовность поддерживать активный политический диалог, а также углублять практическое сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посольств Украины в РФ и консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение в Федеральную службу исполнения наказаний РФ о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консулом.