11:19 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202471:nastya

Посол Израиля Йоэль Лион начал дипмиссию в Украине

Сегодня 30 августа заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял копии верительных грамот новоназначенного посла Государства Израиль в Украине Йоэля Лиона.

Посол Израиля Йоэль Лион начал дипмиссию в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что замминистра поздравил главу дипломатической миссии Израиля с началом дипломатической миссии в Украине.

В ведомстве также добавили, что в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами, выразили готовность поддерживать активный политический диалог, а также углублять практическое сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посольств Украины в РФ и консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение в Федеральную службу исполнения наказаний РФ о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консулом.


Поделиться
Читайте также:
 
НБУ выдал рефинанс двум крупным банкам Наличный доллар достиг 28,30 гривен Генсек ООН обеспокоен состоянием здоровья Сенцова Укрпочта вновь повысит тарифы за услуги
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив