13:56 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвали самым влиятельным человеком Украины

Журнал "Новое время страны" обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины.

Порошенко назвали самым влиятельным человеком Украины

Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов - владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины, а третьим стал глава МВД Арсен Аваков.

Список самых влиятельных людей страны НВ был сформирован с участием 83 экспертов.

Среди завсегдатаев рейтинга большинство составляют либо политики со стажем и бизнес-прошлым, или миллиардеры и мультимиллионеры, которые подпадают под классическое определение олигархов.

Семь человек, включая Порошенко, Ахметова, миллиардера Виктора Пинчука и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, фигурировали в подобных топ-100 12 раз из 12 возможных. Среди тех, кто минимум восемь раз за все эти годы оказывался в числе фигурантов Топ-100 самых влиятельных, представлена почти вся нынешняя элита.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо разработать механизм для предотвращения вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс.


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