Порошенко назвали самым влиятельным человеком Украины

Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов - владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины, а третьим стал глава МВД Арсен Аваков.

Список самых влиятельных людей страны НВ был сформирован с участием 83 экспертов.

Среди завсегдатаев рейтинга большинство составляют либо политики со стажем и бизнес-прошлым, или миллиардеры и мультимиллионеры, которые подпадают под классическое определение олигархов.

Семь человек, включая Порошенко, Ахметова, миллиардера Виктора Пинчука и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, фигурировали в подобных топ-100 12 раз из 12 возможных. Среди тех, кто минимум восемь раз за все эти годы оказывался в числе фигурантов Топ-100 самых влиятельных, представлена почти вся нынешняя элита.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо разработать механизм для предотвращения вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс.