Пограничники не пустили в Украину российского дипломата

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля Харьков-пассажирский поездом Москва-Харьков.

Во время проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года, - сообщили пограничники.

Мужчину не пропустили на территорию Украины и вернули в Россию.

Как сообщал "УРА-Информ", украинские дипломаты займутся привлечением стран Европейского союза и мобилизацией средств для восстановления разрушенного Донбасса. В частности, в Авдеевку, которая проходит в рамках специального совещания руководителей дипломатических учреждений Украины за рубежом, уже приехали украинские послы.