15:56 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нормандская четверка поговорит о миротворцах на Донбассе

Политические директоры Министерств иностранных дел стран-участниц "нормандской четверки" проведут встречу, на которой обсудят введение миротворческой миссии на Донбасс, во второй половине сентября.

Нормандская четверка поговорит о миротворцах на Донбассе

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина, Германия, Франция и Россия планируют такую встречу на вторую половину сентября. Климкин отметил, что ближайшее время поэтому поводу проведет переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции.

Как сообщал "УРА-Информ", министры иностранных дел "нормандской четверки" обсудили принципы миротворческой операции Организации объединенных наций на Донбассе. Она должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.


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