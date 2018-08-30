Нормандская четверка поговорит о миротворцах на Донбассе

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина, Германия, Франция и Россия планируют такую встречу на вторую половину сентября. Климкин отметил, что ближайшее время поэтому поводу проведет переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции.

Как сообщал "УРА-Информ", министры иностранных дел "нормандской четверки" обсудили принципы миротворческой операции Организации объединенных наций на Донбассе. Она должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.